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Крым

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Публикации за 29.03.17

В центре Ялты открыли «туристический объект» – туалет-пивную

В центре Ялты открыли «туристический объект» – туалет-пивную

В курортной Ялте в преддверии отпускного сезона появился новый «туристический объект» сомнительной ценности – туалет-пивная. Заведение построено в сквере в самом центре города.

Как передает корреспондент РИА , местные жители с юмором окрестили новую постройку «Туалетом номер один». В ларьке, расположенном «стенка к стенке» с туалетом, продают пиво, закуски к нему и прочие напитки, пишет портал «ТаймНьюс».

«Туалет номер один» начали возводить в сквере в центре Ялты в конце прошлого лета. Для размещения «объекта» были вырублены кустарники и деревья, что не вызвало восторга у местного населения.

Напомним, 21 марта «Новый День» сообщал, что на Красноармейской улице Ялты решили открыть пивную на месте бывшего гаража, причем буквально в 20-ти метрах от детской площадки. Жильцы окрестных домов возмутились и пожаловались местным властям на собственника гаража, который занялся его переоборудованием под «пивточку» и даже успел раскопать участок дороги для врезки в городскую канализацию. В муниципалитете сначала отказались вмешиваться в ситуацию, однако затем глава администрации Ялты пообещал проверить законность действий собственника гаража и предотвратить открытие пивной возле детской площадки.

Видимо, против туалета с пивом в центре города никто не возражал.

Ялта, Зоя Березина

Ялта. Другие новости 29.03.17

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