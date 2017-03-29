Британский политик: Итоги крымского референдума не вызывают сомнений

Публикации за 29.03.17

«Не вызывают никакого сомнения», – так ответил британский политик Найджел Сассмен, побывавший накануне в Крыму, на вопрос об итогах референдума о воссоединении полуострова с Россией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Сассмен считает, что теперь, после Brexit (референдума о выходе Великобритании из ЕС – прим. НД.) и запуска процесса «рассоединения», у Британии и России есть шансы на выстраивание новых отношений. «Британская политика долгое время ориентировалась на НАТО и ЕС… Но теперь новый кабинет запускает Brexit, так что можно предположить, что мы будем выстраивать отношения, основываясь на собственных интересах, а не на чужих доктринах», – сказал Сассмен в интервью РИА Новости.

По его мнению, антироссийские настроения, практически безраздельно царящие сегодня в западных СМИ, «предвзяты и необъективны». Он предположил, что журналисты просто не хотят выяснять, что же в действительности произошло и происходит в Крыму и на Украине. Эту проблему он также связал с доктринами, выработанными в НАТО и ЕС. Сассмен добавил, что антироссийские санкции бессмысленны, и он выступает за их отмену.

Найджел Сассмен – член Партии независимости Великобритании (UKIP). Посетил Крым с трехдневным визитом в составе делегации, в которую также входили политики ряда стран ЕС, СНГ и Латинской Америки и несколько депутатов Европарламента.

Лондон, Зоя Березина

Лондон. Другие новости 29.03.17

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