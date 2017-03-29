NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 29.03.17

Британский политик: Итоги крымского референдума не вызывают сомнений

Британский политик: Итоги крымского референдума не вызывают сомнений

«Не вызывают никакого сомнения», – так ответил британский политик Найджел Сассмен, побывавший накануне в Крыму, на вопрос об итогах референдума о воссоединении полуострова с Россией.

Как передает корреспондент РИА , Сассмен считает, что теперь, после Brexit (референдума о выходе Великобритании из ЕС – прим. НД.) и запуска процесса «рассоединения», у Британии и России есть шансы на выстраивание новых отношений. «Британская политика долгое время ориентировалась на НАТО и ЕС… Но теперь новый кабинет запускает Brexit, так что можно предположить, что мы будем выстраивать отношения, основываясь на собственных интересах, а не на чужих доктринах», – сказал Сассмен в интервью РИА Новости.

По его мнению, антироссийские настроения, практически безраздельно царящие сегодня в западных СМИ, «предвзяты и необъективны». Он предположил, что журналисты просто не хотят выяснять, что же в действительности произошло и происходит в Крыму и на Украине. Эту проблему он также связал с доктринами, выработанными в НАТО и ЕС. Сассмен добавил, что антироссийские санкции бессмысленны, и он выступает за их отмену.

Найджел Сассмен – член Партии независимости Великобритании (UKIP). Посетил Крым с трехдневным визитом в составе делегации, в которую также входили политики ряда стран ЕС, СНГ и Латинской Америки и несколько депутатов Европарламента.

Лондон, Зоя Березина

Лондон. Другие новости 29.03.17

МинЖКХ Крыма предложило свернуть проект «единого платежного документа» – все равно муниципалитеты его игнорируют. / В центре Ялты открыли «туристический объект» – туалет-пивную. / Крымские чиновники придумали новый метод борьбы со свалками.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter