В приморских зонах Крыма запретят строительство жилья

Публикации за 29.03.17

Глава Крыма Сергей Аксенов усомнился в целесообразности строительства элитных жилых комплексов в приморских зонах республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по его мнению, они не являются доступными для основной массы жителей полуострова.

«В Ялте и Алуште в строительстве вот этих всех апартаментов никакой необходимости нет. Практически ни один ялтинец и крымчанин купить жилье себе там не может. Какая целесообразность строить такое жилье в приморских зонах? Я вам говорю открытым текстом – жилья в приморских зонах не будет нигде», – заявил Сергей Аксенов, добавив, что считает подходящей реализацию в этих зонах проектов по рекреации, а также гостиниц и других объектов, которые платят налоги.

Аксенов сообщил о планах правительства поднять ставки по аренде земли «для всех каланчей, которые понастроили на голове друг у друга», а также для тех, кто проводил самозахваты территорий набережных с последующим возведением на этих участках незаконных самостроев.

«Арендную плату на землю мы поставим миллион рублей квадратный метр. Кто-то пришел, занял сам набережную: «Хочу здесь стоять!». Хорошо – плати, и будешь стоять, – на этом участке такая стоимость. Сразу все придут в чувство. В конце сезона конфискуем у всех за неуплату все эти сооружения, и на этом все закончится», – пообещал Аксенов «беспощадную борьбу» по наведению порядка в прибрежной полосе Крыма.

Глава РК сообщил, что вице-премьер Павел Королев готовит ряд документов, один их которых инициирует внесение изменений в федеральные законы, касающиеся уголовной ответственности за самовольное строительство. Другой документ предусматривает запрет на технические присоединения коммуникаций, обеспечивающих ресурсоснабжение жилищных объектов в приморских зонах, если их строительство не было согласовано с главным архитектором Крыма. Тем же, кто уже возвел такие объекты, «построенные по-хамски, на голове у людей, закрыв всем все что можно», планируется значительно увеличить тарифы.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 29.03.17

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