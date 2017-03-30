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Крым

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Публикации за 30.03.17

Летом в Крыму ограничат движение фур

Летом в Крыму ограничат движение фур

Летом движение грузовых автомобилей по трассе Керчь – Симферополь будет ограничено: передвигаться фурам разрешат только ночью.

Как передает корреспондент РИА , ограничения на передвижение грузового транспорта в дневные часы вводятся на период с 20 мая по 20 сентября. Днем грузовики будут стоять в отстойниках со стороны Керченской переправы.

Как сообщил начальник Службы автомобильных дорог Крыма Алексей Сафронов, данные меры позволят обеспечить максимальную пропускную способность трассы в курортный сезон, пишут РИА Новости. Кроме того, благодаря тому, что фуры будут передвигаться только ночью, снизится нагрузка на дорожное полотно, которое в условиях высоких температур проседает под весом большегрузных автомобилей.

Не исключено, что нововведения вызовут недовольство у водителей грузовиков, в частности у тех, кто перевозит скоропортящиеся продукты, а также не желает проводить лишнее время в дороге.

Керчь, Анастасия Зук

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