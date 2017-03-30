У неандертальцев было чувство прекрасного: Крым помогает раскрывать тайны истории

Публикации за 30.03.17

У неандертальцев было чувство прекрасного – об этом свидетельствуют находки, сделанные на палеолитической стоянке Заскальная VI в Крыму. Ученые исследовали кость ворона и пришли к выводу, что у палеоантропов, обитавших на полуострове, были представления об эстетике и порядке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», исследуемый фрагмент – кость ворона (Corvus corax) длиной примерно 1,5 сантиметра найден среди останков орнитофауны при исследовании третьего слоя стоянки.

На осколке нанесено 7 насечек, расстояние между первой и последней – 10 мм. Насечки были сделаны 43 – 38 тысяч лет назад. Причем, нанесли их не одновременно – две зазубрины появились позже. Вероятно, что неандерталец принял решение добавить пазы 2 и 6 после завершения первого сета, отмечают исследователи, возможно, для того, чтобы увеличить визуальную согласованность рисунка.

«Этот объект представляет первый экземпляр кости птицы времен неандертальца, отметины на котором не могут быть объяснены как результат повреждения при убийстве», – цитирует ученых журнал PLOS ONE. Нанесение двух насечек позднее первых пяти исследователи объясняют двумя причинами: чтобы облегчить захват предмета или вывести «визуальную закономерность». Вторую гипотезу ученые считают более вероятной. Это говорит о наличии культуры у древнейших племен: даже при производстве утилитарных предметов их старались украсить, создавая продуманный узор.

Напомним, палеолитическая стоянка Заскальная VI, также известная как Колосовская, была обнаружена в 1969 году в Красной балке недалеко от села Вишневое в Белогорском районе Крыма. Состоит из семи культурных слоев среднего палеолита. Верхние четыре слоя содержат накопления за последние 25 -46 тысяч лет. Точная периодизация нижних слоев еще не проведена, но ученые предполагают, что 5 и 6 слои начали формироваться в начале последнего ледникового периода. На сегодняшний день ученые располагают данными, подтверждающими, что Крым был ледниковым рефугиумом неандертальца.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 30.03.17

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