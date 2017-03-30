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Публикации за 30.03.17

Дмитрия Овсянникова оставят без народной поддержки: против него организуется единый севастопольский фронт
Фото: Виктор Коротаев (Коммерсантъ)

Дмитрия Овсянникова оставят без народной поддержки: против него организуется единый севастопольский фронт

Члены политических партий, зарегистрированных в Севастополе, решили выступить против безальтернативности кандидатов «Единой России» на предстоящих выборах губернатора.

Как передает корреспондент РИА , политические движения намерены объединиться для организации и проведения собственных праймериз.

«Мы сейчас сначала подпишем соглашение и определим регламент голосования – у нас будет выборная комиссия. Естественно, она будет работать на общественных началах. Я более чем уверен, что правительство нам не даст ни помещения, ни помощи, и мы будем обходиться партийными офисами, передвижными агитационными пунктами, палатками. Сейчас разрабатываем положение о проведении этих всенародных выборов. Как только у нас все будет готово, мы везде опубликуем информацию о проведении выборов», – цитирует портал «Объектив» председателя регионального отделения партии «Справедливая Россия» Евгения Дубовика. По его словам, политические организации пошли на сотрудничество из-за «антинародности» и «антидемократичности» ранее принятого Заксобранием города закона о выборах губернатора. Именно так характеризуют документ в местных ячейках партий, из-за невозможности самовыдвижения и высочайшего муниципального фильтра.

Чтобы обойти эти препятствия, севастопольцы смогут воспользоваться альтернативными праймериз – на них свою кандидатуру, как утверждается, сможет выдвинуть любой житель города. При этом, каждая партия, принявшая участие в данном проекте, сможет выдвинуть лишь одного кандидата.

Предполагается, что к концу мая будет выбран один – главный кандидат, который, благодаря народной поддержке, сможет составить на выборах настоящую конкуренцию представителю от «Единой России».

«Мы ведем переговорный процесс. Вы знаете, что в семи регионах есть объединение трех партий, от которых будет выдвинут один кандидат. Было бы здорово, если бы мы выдвинули одного, и на него работали бы все», – рассказал Дубовик.

Можно предположить, что в качестве такого главного кандидата Дубовик может рассматривать и себя – по данным севастопольских СМИ, ранее он озвучивал намерения принять участие в выборах губернатора.

Напомним, что основным претендентом на должность губернатора называют нынешнего главу города, беспартийного Дмитрия Овсянникова, который подал заявление на участие в праймериз от «Единой России». Заявки от партии власти подали еще четыре человека, но, по мнению экспертов, они не составят реальной конкуренции главному фавориту партии.

Как уже сообщал , депутаты Заксобрания приняли в окончательном чтении закон о выборах губернатора в марте 2017 года. Законодатели одобрили поправки Дмитрия Овсянникова, в том числе касающуюся необходимости сбора кандидатами подписей в трех четвертях от всех муниципальных образований города, и в то же время посчитали ненужным предложение других депутатов уменьшить муниципальный фильтр с 10% до 7%.

До принятия во втором чтении документ неоднократно подвергался критике со стороны общественности и экспертов, предположивших, что документ в представленном виде дает возможность снизить количество потенциальных конкурентов Дмитрию Овсянникову.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 30.03.17

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