Дмитрия Овсянникова оставят без народной поддержки: против него организуется единый севастопольский фронт

Публикации за 30.03.17

Члены политических партий, зарегистрированных в Севастополе, решили выступить против безальтернативности кандидатов «Единой России» на предстоящих выборах губернатора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», политические движения намерены объединиться для организации и проведения собственных праймериз.

«Мы сейчас сначала подпишем соглашение и определим регламент голосования – у нас будет выборная комиссия. Естественно, она будет работать на общественных началах. Я более чем уверен, что правительство нам не даст ни помещения, ни помощи, и мы будем обходиться партийными офисами, передвижными агитационными пунктами, палатками. Сейчас разрабатываем положение о проведении этих всенародных выборов. Как только у нас все будет готово, мы везде опубликуем информацию о проведении выборов», – цитирует портал «Объектив» председателя регионального отделения партии «Справедливая Россия» Евгения Дубовика. По его словам, политические организации пошли на сотрудничество из-за «антинародности» и «антидемократичности» ранее принятого Заксобранием города закона о выборах губернатора. Именно так характеризуют документ в местных ячейках партий, из-за невозможности самовыдвижения и высочайшего муниципального фильтра.

Чтобы обойти эти препятствия, севастопольцы смогут воспользоваться альтернативными праймериз – на них свою кандидатуру, как утверждается, сможет выдвинуть любой житель города. При этом, каждая партия, принявшая участие в данном проекте, сможет выдвинуть лишь одного кандидата.

Предполагается, что к концу мая будет выбран один – главный кандидат, который, благодаря народной поддержке, сможет составить на выборах настоящую конкуренцию представителю от «Единой России».

«Мы ведем переговорный процесс. Вы знаете, что в семи регионах есть объединение трех партий, от которых будет выдвинут один кандидат. Было бы здорово, если бы мы выдвинули одного, и на него работали бы все», – рассказал Дубовик.

Можно предположить, что в качестве такого главного кандидата Дубовик может рассматривать и себя – по данным севастопольских СМИ, ранее он озвучивал намерения принять участие в выборах губернатора.

Напомним, что основным претендентом на должность губернатора называют нынешнего главу города, беспартийного Дмитрия Овсянникова, который подал заявление на участие в праймериз от «Единой России». Заявки от партии власти подали еще четыре человека, но, по мнению экспертов, они не составят реальной конкуренции главному фавориту партии.

Как уже сообщал «Новый День», депутаты Заксобрания приняли в окончательном чтении закон о выборах губернатора в марте 2017 года. Законодатели одобрили поправки Дмитрия Овсянникова, в том числе касающуюся необходимости сбора кандидатами подписей в трех четвертях от всех муниципальных образований города, и в то же время посчитали ненужным предложение других депутатов уменьшить муниципальный фильтр с 10% до 7%.

До принятия во втором чтении документ неоднократно подвергался критике со стороны общественности и экспертов, предположивших, что документ в представленном виде дает возможность снизить количество потенциальных конкурентов Дмитрию Овсянникову.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 30.03.17

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