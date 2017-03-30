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Крым

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Публикации за 30.03.17

Феодосийские коммунальщики устроили забастовку / Требуют погасить задолженность по зарплате

Феодосийские коммунальщики устроили забастовку Требуют погасить задолженность по зарплате

Сотрудники феодосийского МУП «КБ 2000» заблокировали мусоровозам въезд на территорию городского мусорного полигона.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», люди требуют выплатить им четырёхмесячные долги по зарплате.

«На сегодняшний день при средней зарплате в 15 тысяч рублей каждому сотруднику «КБ 2000» должны выплатить около 60 тысяч. Часть долга по зарплате им обещали погасить до вторника, поэтому, не дождавшись обещанных денег, в среду коллектив решил не выходить на работу. Вторник прошёл – денег нет. Мы уведомили администрацию о том, что отказываемся выходить на работу, пока не получим деньги. Но чувство ответственности никуда не денешь, поэтому, чтобы полигон окончательно не разграбили, пока мы будем сидеть дома, на рабочем месте мы присутствуем, но отказываемся выполнять свои прямые обязанности»,– цитирует участников акции протеста феодосийская «Кафа».

Городские чиновники приехали к бастующим коммунальщикам только через несколько часов, когда у ворот полигона скопилось около полутора десятков мусоровозов.

По словам первого заместителя главы администрации Феодосии Матвея Соломатина, чтобы погасить первую часть задолженности, город взял кредит в банке в размере 300 тысяч рублей. В ближайшую пятницу люди получат первые деньги. По словам чиновника, в дальнейшем зарплата будет выплачиваться каждые две недели.

Окончательно рассчитаться с коммунальщиками планируется до конца мая.

Сотрудники полигона заявили, что повторят забастовку, если не получат в пятницу обещанных денег.

Феодосия, Оксана Мурзина

Феодосия. Другие новости 30.03.17

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