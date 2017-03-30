В ЕС определили самого страшного врага Украины / Страну превращают в банкомат

Публикации за 30.03.17

Европа сильно обеспокоена уровнем коррупции на Украине. Об этом заявил посол Европейского Союза в Киеве Хьюго Мингарелли.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», коррупция переросла в национальную угрозу, а из-за ее высокого уровня в страну боятся заходить инвесторы. По словам Мингарелли, европейские бизнесмены опасаются коррупции даже больше, чем военных действий в Донбассе. Он также отметил, что Киев может надеяться на дальнейшую поддержку Запада, но ему нужно в первую очередь решить свою внутреннюю проблему, которая является основным камнем преткновения в развитии экономики Украины.

«Несколько людей превращают вашу страну в банкомат», – заявил посол ЕС.

Отметим, средний размер взятки почти в 10 раз превышает среднюю зарплату на Украине. Согласно статистике – это самый высокий показатель среди стран постсоветского пространства.

Только за последнее время украинские высокопоставленные чиновники неоднократно являлись фигурантами крупных коррупционных скандалов. Например, при закупке обмундирования для украинской армии со счетов казначейства Минобороны пропали 30 млн гривен. Между тем, уголовное производство, в котором фигурирует министр внутренних дел Арсен Аваков, было передано в Национальное антикоррупционное бюро. А после «Рюкзаки Авакова» стали секретным делом НАБУ. В конце февраля генпрокуратура Украины и НАБУ обвинили главу Нацбанка Украины Валерию Гонтареву в коррупции и начали против нее дело.

В настоящее время НАБУ расследует 14 уголовных производств по фактам коррупции в ПАО «Укрзализныця», где общие суммы убытков государства составляют 635 млн гривен, основная часть – это коррупционные схемы при проведении государственных закупок.

Европейские политики не раз указывали Киеву на безнаказанность коррупционеров. Так, британский министр по делам Европы Дэвид Лидингтон призывал Украину провести хотя бы несколько «показательных» судов над высокопоставленными коррупционерами.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 30.03.17

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