Это нарушение прав человека: крымские немцы прокомментировали совет МИД ФРГ не ездить в Крым

Публикации за 30.03.17

Руководитель немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель назвал нарушением прав человека и международных прав призыв официального Берлина не посещать полуостров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Гемпель подчеркнул, что законодательство Германии «гарантирует своим гражданам приезд в любую страну, и никто не имеет права ограничить их». В интервью РИА Новости Гемпель выразил мнение, что предупреждения, подобные тем, что «выдал» Берлин, равно как и угрозы официального Киева, не остановят людей, стремящихся «открыть» для себя Крым и узнать правду о ситуации на полуострове.

Напомним, что сейчас в Крыму находится с недельным визитом делегация Германии. Между тем спикер МИД ФРГ Мартин Шеффер призвал немецких граждан воздержаться от поездок в Крым из-за некоей «очевидной ситуации» в международном праве.

Гемпель отметил, что крымские немцы ждут очередного визита немецкой делегации, которая прибудет ориентировочно в двадцатых числах апреля. Уже известно, кто приедет, и ведется подготовка программы визита. В состав делегации войдут политики регионального уровня и журналисты, а также, по словам Гемпеля, один из известных людей в Германии, который начинал карьеру еще у канцлера Гельмута Коля и долгое время работал статс-секретарем. Имен Гемпель не назвал.

Он считает, что со временем отношение к «крымскому вопросу» в Германии начнет меняться. «Никто не сможет затормозить процессы по налаживанию межнациональных, межгосударственных и, прежде всего, человеческих отношений между гражданами Германии и России», – убежден глава крымских немцев.

Симферополь, Зоя Березина

Симферополь. Другие новости 30.03.17

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