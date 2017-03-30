А не надо было шуметь: в квартире симферопольца нашли крупную партию наркотиков

Публикации за 30.03.17

В Симферополе нашли тайник с крупной партией наркотиков.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», полицейских вызвали в один из домов крымской столицы усмирить соседей: разгорался нешуточный конфликт, и обеспокоенные шумом обитатели других квартир позвонили на линию «102». Выясняя причины спора, правоохранители пришли к выводу, что хозяин дома имеет дело с наркотиками: 33-летнего симферопольца подвели аптечные весы, попавшие в поле зрения правоохранителей.

Как сообщает пресс-служба МВД Крыма, полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу, которая и обнаружили в стене дома нишу, прикрытую фанерой. В ней лежал свёрток с маленькими пакетиками. В результате экспертизы было установлено, что порошок оказался различными наркотическими и психотропными веществами, в том числе, «гашишем», «ЛСД», так называемой «солью» и другими. Общий вес находки – 108 граммов.

Хозяин дома, ранее уже имевший проблемы с законом, утверждает, что хранил наркотики для собственного употребления.

Мужчина арестован. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере).

Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 30.03.17

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