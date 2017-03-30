На Украине создано спецподразделение по отслеживанию российских артистов

Публикации за 30.03.17

Организаторы концертов на Украине, приглашающие российских артистов, теперь должны заранее согласовывать их кандидатуры с украинскими пограничниками.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», погрануправление потребовало предоставлять информацию «за месяц-два-три» до предполагаемых гастролей.

Это время нужно, чтобы проверить, посещали ли артисты Крым после марта 2014 года, и решить – пускать ли их в страну, сообщают украинские СМИ. Анализировать передвижения российских певцов и актеров будет специально созданная аналитическая группа.

Напомним, на сегодняшний день под запрет на въезд на Украину попали почти полторы сотни известных российских певцов, артистов театра и кино и режиссёров. Среди них – Иосиф Кобзон, Сергей Безруков, Олег Газманов, Григорий Лепс, Лев Лещенко, Стас Пьеха, Александр Розенбаум, Николай Расторгуев, Валентин Гафт. В «чёрном списке» оказался даже Жерар Депардье.

Недавно к их компании присоединилась и российская участница музыкального конкурса «Евровидение» Юлия Самойлова, которой украинские власти запретили посещать страну в течение трёх лет.

Кстати, за показ по украинскому ТВ, к примеру, Элины Быстрицкой, Василия Ланового, Дмитрия Харатьяна, Юлии Чичериной и Льва Лещенко предусмотрена административная ответственность.

Симферополь, Оксана Мурзина

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