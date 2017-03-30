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Крым

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Публикации за 30.03.17

На Украине создано спецподразделение по отслеживанию российских артистов

На Украине создано спецподразделение по отслеживанию российских артистов

Организаторы концертов на Украине, приглашающие российских артистов, теперь должны заранее согласовывать их кандидатуры с украинскими пограничниками.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», погрануправление потребовало предоставлять информацию «за месяц-два-три» до предполагаемых гастролей.

Это время нужно, чтобы проверить, посещали ли артисты Крым после марта 2014 года, и решить – пускать ли их в страну, сообщают украинские СМИ. Анализировать передвижения российских певцов и актеров будет специально созданная аналитическая группа.

Напомним, на сегодняшний день под запрет на въезд на Украину попали почти полторы сотни известных российских певцов, артистов театра и кино и режиссёров. Среди них – Иосиф Кобзон, Сергей Безруков, Олег Газманов, Григорий Лепс, Лев Лещенко, Стас Пьеха, Александр Розенбаум, Николай Расторгуев, Валентин Гафт. В «чёрном списке» оказался даже Жерар Депардье.

Недавно к их компании присоединилась и российская участница музыкального конкурса «Евровидение» Юлия Самойлова, которой украинские власти запретили посещать страну в течение трёх лет.

Кстати, за показ по украинскому ТВ, к примеру, Элины Быстрицкой, Василия Ланового, Дмитрия Харатьяна, Юлии Чичериной и Льва Лещенко предусмотрена административная ответственность.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 30.03.17

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