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Крым

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Публикации за 30.03.17

20 миллионов за взятку: в Крыму оштрафовали предприятие, пытавшееся подкупить «дорожного» чиновника

20 миллионов за взятку: в Крыму оштрафовали предприятие, пытавшееся подкупить «дорожного» чиновника

ООО «Институт «Имидис» оштрафовано на 20 миллионов рублей за попытку дать взятку заместителю начальника по экономической безопасности ГКУ РК «Службы автомобильных дорог Республики Крым».

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», чиновник от взятки отказался, а предприятием занялась крымская прокуратура.

Как выяснили следователи, деньги в размере 1 миллиона 100 тысяч рублей предлагались за то, чтобы сотрудник автодорожной службы закрыл глаза на некачественную диагностику и оценку технического состояния дорожных инженерных сооружений.

Мировой судья Киевского судебного района Симферополя принял решение наложить на юридическое лицо штраф, почти в двадцатикратном размере превышающий сумму взятки.

Симферополь, Галия Шакирова

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