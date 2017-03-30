Севастополь «нерезиновый»: перехватывающая парковка возле Херсонеса не поместится

Публикации за 30.03.17

Представители законодательной и исполнительной власти Севастополя лично убедились, что парковка, запланированная на улице Древней, возле территории музея-заповедника «Херсонес Таврический», здесь не поместится. Депутатские запросы относительно парковки направлены в городские департаменты хозяйства и архитектуры. Вопрос организации парковок обсуждался на заседании комиссии по сносу самовольных построек (гаражей – прим. НД).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к депутатам и чиновникам обратились жители дома №23 на улице Древней, не согласные с планами по организации парковочного пространства. Люди утверждают, что места для парковки попросту не хватит, а если она все же будет создана, то дышать на улице станет нечем – из-за выхлопов автомобилей и автобусов.

Как сообщается на сайте севастопольского парламента, у депутатов разработанные в департаменте по имущественным и земельным отношениям планы организации парковочного пространства на трех участках «вызывают определенные вопросы».

Во-первых, для размещения автомобилей на парковочных площадках необходимо обеспечить санитарные разрывы между стенами жилых домов и парковками.

Во-вторых, это три разбросанных локальных участка, и неясно, на основании каких критериев сформированы придомовые территории. Кроме того, там сложный рельеф местности – имеются склоны. В-третьих, по земельным участкам и вдоль улицы Древней проходят городские коммуникации.

Осмотр непосредственно на «локации» показал, что жители правы: при строгом соблюдении всех санитарных правил и норм разместить на этой территории значительное число автомобилей не удастся.

Депутаты заявили, что вопрос с парковками требует тщательной проработки, нужен проект планировки и межевания территории, чтобы понять реальную емкость пространства для размещения автомобилей на Древней улице.

После разработки проектов планировки и межевания территории, в соответствии с требованиями городского закона, должны быть проведены публичные слушания по проекту.

Напомним, что в августе прошлого года парковка перед музеем-заповедником «Херсонес Таврический», на улицах Древней и Ерошенко, была запрещена. Право на парковку оставили только для туристических автобусов. Однако автолюбители игнорировали «кирпичи». В итоге руководство музея предложило и вовсе перекрыть тут дорогу, чтобы радикально решить проблему транспортных заторов перед входом в музей. Также музейщики призывали городские власти быть построже с водителями-нарушителями и подключить к проблеме службу эвакуации автомобилей.

Месяц назад директор «Херсонеса» Светлана Мельникова признала, что проблема с парковкой, в том числе экскурсионных автобусов, так и не решена, а ситуация – «невыносимая и по сути тупиковая». По ее словам, отсутствие кругового движения и перехватывающей парковки очень опасно для приезжающих в музей туристов. На уровне правительства Севастополя было принято решение о сносе самовольных гаражей в непосредственной близости от ворот «Херсонеса» для обустройства парковки. «Я прекрасно понимаю, что это вызовет волну возмущения. Думаю, что история будет непростая. Но то, что без этого Херсонес не сможет существовать», – констатировала Мельникова.

Севастополь, Зоя Березина

Севастополь. Другие новости 30.03.17

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