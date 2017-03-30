Публикации за 30.03.17

В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 30 и 31 марта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», республиканское ГУ МЧС сообщает, что сегодня вечером и завтра в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 метров в секунду.

Керченская переправа будет работать по фактической погоде. Вероятна полная остановка судов до трех и более часов в первой половине суток.

Симферополь, Зоя Березина

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