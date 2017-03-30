Опасные игры: в Евпатории ребёнок застрял в стиральной машине

30.03.17 В Крыму объявлено штормовое предупреждение / В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 30 и 31 марта. Как передает корреспондент РИА «Новый День», республиканское ГУ МЧС сообщает, что сегодня вечером и завтра в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 метров в секунду