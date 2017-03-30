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Крым

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Публикации за 30.03.17

Опасные игры: в Евпатории ребёнок застрял в стиральной машине
Фото: пресс-служба МЧС по РК

Опасные игры: в Евпатории ребёнок застрял в стиральной машине

В Евпатории спасатели МЧС вытащили из стиральной машины 9-летнего мальчика.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», ребёнок, играя, забрался внутрь «стиралки» и застрял в горловине для загрузки белья. Родители вызвали МЧС.

Чтобы освободить маленького пленника, пришлось распилить часть стиральной машины слесарным инструментом.

«Мальчик в медицинской помощи не нуждался», – сообщила пресс-служба «Крым-Спаса», добавили спасатели.

Евпатория, Оксана Мурзина

Евпатория. Другие новости 30.03.17

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