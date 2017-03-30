Опасные игры: в Евпатории ребёнок застрял в стиральной машине

В Евпатории спасатели МЧС вытащили из стиральной машины 9-летнего мальчика.
Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», ребёнок, играя, забрался внутрь «стиралки» и застрял в горловине для загрузки белья. Родители вызвали МЧС.
Чтобы освободить маленького пленника, пришлось распилить часть стиральной машины слесарным инструментом.
«Мальчик в медицинской помощи не нуждался», – сообщила пресс-служба «Крым-Спаса», добавили спасатели.
Евпатория, Оксана Мурзина
Евпатория. Другие новости 30.03.17
Парусник «Херсонес» выйдет в первую за 11 лет учебную навигацию. / В Крыму объявлено штормовое предупреждение. / Севастополь «нерезиновый»: перехватывающая парковка возле Херсонеса не поместится. Читать дальше
© 2017, РИА «Новый День»