В Крыму обеспеченность врачами превышает среднероссийский уровень

Публикации за 30.03.17

Показатель обеспеченности населения врачами в Крыму превышает среднероссийский и составляет 37,4 на 10 тыс. населения. Средний показатель по России – 36,6. Цифры озвучены сегодня на коллегии Министерства здравоохранения Крыма. Заседание было посвящено итогам деятельности медицинских организаций полуострова за 2016 год и задачах на 2017 год.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в государственной системе здравоохранения Крыма, по последним данным, работает 45 тысяч 201 человек, в том числе 7 тысяч 136 врачей и 17 тысяч 391 средних медицинских работников. Укомплектованность штатных должностей врачебным персоналом на конец 2016 года составила 80,5%, средним медицинским персоналом – 87,2%.

По состоянию на 1 апреля 2017 года сеть медицинских организаций республики представлена 121 учреждением, из которых: 67 организаций, оказывающих медицинскую помощь населению, 28 санаторно-курортных, 22 прочих и 4 организации особого типа.

Среди основных 2017 год – модернизация санаториев и других учреждений здравоохранения в рамках республиканской адресной инвестиционной программы, а также совершенствование программ лекарственного льготного обеспечения.

Симферополь, Зоя Березина

Симферополь. Другие новости 30.03.17

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