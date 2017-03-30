Из симферопольского аэропорта сделают автовокзал

Публикации за 30.03.17

Здание аэропорта «Симферополь» намерены превратить в автовокзал.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», старое здание аэропорта станет автобусной станцией после того, как в строй введут новый терминал воздушной гавани. Благодаря появлению автобусного узла туристы, прибывающие на отдых в Крым, смогут без труда добраться из аэропорта практически в любую точку полуострова, пишет «Свежая газета». Представители крымской власти отмечают, что непосредственная близость аэропорта и автовокзала позволит лучше регулировать турпоток.

Напомним, введение в эксплуатацию нового здание аэропорта «Симферополь» запланировано на май 2018 года. Новый терминальный комплекс площадью почти 80 тысяч квадратных метров обойдется в 32 миллиарда рублей.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 30.03.17

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