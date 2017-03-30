Круто даже для Ялты: на улицах города появились отдыхающие в купальниках (ФОТО)

До начала купального сезона в Крыму еще около 2 месяцев, а на улицах Ялты уже появились люди а в купальниках.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», снимок женщины, идущей по центру города в одном костюме, вызвал настоящий ажиотаж в социальных сетях.
«Это Ялта, детка! Сегодня солнышко, тепло и люди ходят... в купальниках», – написал крымчанин, опубликовавший снимок, уточнив, что увидел женщину на улице Гоголя, по которой можно добраться до городской набережной.
«И прогноз погоды не нужен, все ясно, понятно – скоро лето, дамочка как барометр», – отметил один из пользователей.
«Так на Ялту посмотришь и не скажешь, что весна», – утверждает другой.
По поводу личности дамы мнения разделились: одни посчитали, что женщина – туристка, другие уверены, что нарядиться в купальник в первый месяц весны могла и жительница полуострова.
Стоит отметить, что температура воздуха днем 30 марта в Ялте колебалась от 15 до 19 градусов тепла.
Ялта, Леонид Маковецкий
Ялта. Другие новости 30.03.17
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