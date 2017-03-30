NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 30.03.17

Круто даже для Ялты: на улицах города появились отдыхающие в купальниках (ФОТО)

Круто даже для Ялты: на улицах города появились отдыхающие в купальниках (ФОТО)

До начала купального сезона в Крыму еще около 2 месяцев, а на улицах Ялты уже появились люди а в купальниках.

Как передает корреспондент РИА , снимок женщины, идущей по центру города в одном костюме, вызвал настоящий ажиотаж в социальных сетях.

Фото: «Подслушано в Ялте»
Фото: «Подслушано в Ялте»

«Это Ялта, детка! Сегодня солнышко, тепло и люди ходят... в купальниках», – написал крымчанин, опубликовавший снимок, уточнив, что увидел женщину на улице Гоголя, по которой можно добраться до городской набережной.

«И прогноз погоды не нужен, все ясно, понятно – скоро лето, дамочка как барометр», – отметил один из пользователей.

«Так на Ялту посмотришь и не скажешь, что весна», – утверждает другой.

По поводу личности дамы мнения разделились: одни посчитали, что женщина – туристка, другие уверены, что нарядиться в купальник в первый месяц весны могла и жительница полуострова.

Стоит отметить, что температура воздуха днем 30 марта в Ялте колебалась от 15 до 19 градусов тепла.

Ялта, Леонид Маковецкий

Ялта. Другие новости 30.03.17

Из симферопольского аэропорта сделают автовокзал. / В Крыму обеспеченность врачами превышает среднероссийский уровень. / Опасные игры: в Евпатории ребёнок застрял в стиральной машине.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter