В Крыму объявили четыре религиозных выходных

Публикации за 30.03.17

Жителей Крыма ждут традиционные для республики четыре выходных. Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Крыма Сергей Аксенов издал указ о нерабочих днях, связанных с религиозными праздниками.

Согласно документу, дополнительный выходной крымчане получат в понедельник 17 апреля, в связи с празднованием Светлого Христового Воскресения (Пасхи), которое в этом году выпадает на 16 апреля. Еще одним нерабочим днем указан понедельник 5 июня – в связи с празднованием 4 июня Дня Святой Троицы.

Кроме того, как и в других регионах России, где проживает большое количество мусульман, власти объявили выходные дни, связанные с празднованием Ораза-байрама и Курбан-байрама. Соответственно, дополнительное время для отдыха крымчане получат 26 июня и 4 сентября.

Напомним, закон «О праздниках и памятных датах в Республике Крым» был принят Госсоветом республики в 2014 году. Документ позволяет устанавливать выходные в Крыму на православные и мусульманские праздники.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 30.03.17

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