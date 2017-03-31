Медведев узаконил новые льготные авиамаршруты в Крым / Теперь их официально 61

Публикации за 31.03.17

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому число субсидируемых авиамаршрутов в Крым увеличено с 58 до 61.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», документ размещён на официальном сайте российского правительства.

«К субсидируемым маршрутам в Крым добавлены авиаперелёты из Сочи в Симферополь, из Орска в Симферополь, из Сыктывкара в Симферополь и в обратном направлении», – говорится в постановлении.

Из Орска в Крым можно будет долететь за 3375 рублей, из Сыктывкара – за 3750, а из Сочи – за 2500 рублей.

Авиамаршрут из Сочи вызвал удивление у путешественников, однако бывалые туристы говорят, что в некоторых случаях добраться из Москвы до Крыма с пересадкой в этом городе получается дешевле, тем более что авиарейсы из российской столицы и города на Неве не включены в программу субсидирования.

Как уже сообщал «Новый День», в начале марта глава Росавиации Александр Нерадько заявлял, что, помимо новых направлений, увеличится и льготный период авиаперевозок: полёты планируется проводить с 15 мая до 1 ноября, а не с 1 июня, как в предыдущие годы.

На сегодняшний день продажи билетов на прямые рейсы в Крым по льготным тарифам открылись уже в четырёх десятках российских городов. Самый дорогой «льготный» перелёт – из Нового Уренгоя – обойдётся в 11 тысяч рублей в одну сторону. А самый дешёвый тариф в Сочи и Белгороде – 2,5 тысячи рублей в одну сторону.

Льготный тариф по Уралу – 3750 рублей (Екатеринбург, Челябинск), по Сибири – 6250 рублей (Томск, Кемерово, Омск).

Право на льготу имеет молодёжь до 23 лет, пенсионеры, инвалиды I группы, а также инвалиды II, III групп с детства и сопровождающие их лица.

Финансирование программы субсидируемых авиаперевозок в Крым в 2017 году составит 475 миллионов рублей. Для сравнения: в 2016 году из федерального бюджета на эти цели выделили почти 612 миллионов рублей.

Напомним, что практика субсидирования авиабилетов в Крым началась в 2014 году в целях популяризации курортов республики у россиян. По мнению экспертов, в прошлом году эти меры помогли повысить заполняемость местных санаториев и здравниц не менее чем на 5% – 10%.

Симферополь, Галия Шакирова

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