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Крым

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Публикации за 31.03.17

Льготники из Крыма смогут добираться до материковых санаториев на самолетах – бесплатно

Льготники из Крыма смогут добираться до материковых санаториев на самолетах – бесплатно

Крымчане, имеющие статус льготников, получат возможность бесплатно добираться самолетом до санаториев, расположенных в материковой части России.

Как передает корреспондент РИА , ранее льготники могли получить право бесплатного проезда только на поездах, но полноценного железнодорожного сообщения между Крымом и другими регионами страны пока нет. Поэтому возможностью добраться до нужного санатория за счет государства крымчане, имеющие путевку, фактически воспользоваться не могли.

На данный момент крымскому отделению фонда социального страхования уже выделили 7,9 млн рублей. Эти деньги предназначены для финансирования льготников из Крыма до мест лечения и обратно.

«19 апреля Фонд планирует заключение контрактов по перелетам в Москву, Санкт-Петербург и Ростов. По остальным направлениям контракты готовятся. Всего для крымчан будет организовано 306 перелетов за бюджетные средства», – сообщил у себя в Facebook депутат Государственной Думы от Крыма Андрей Козенко.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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