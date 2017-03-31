Льготники из Крыма смогут добираться до материковых санаториев на самолетах – бесплатно

Публикации за 31.03.17

Крымчане, имеющие статус льготников, получат возможность бесплатно добираться самолетом до санаториев, расположенных в материковой части России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ранее льготники могли получить право бесплатного проезда только на поездах, но полноценного железнодорожного сообщения между Крымом и другими регионами страны пока нет. Поэтому возможностью добраться до нужного санатория за счет государства крымчане, имеющие путевку, фактически воспользоваться не могли.

На данный момент крымскому отделению фонда социального страхования уже выделили 7,9 млн рублей. Эти деньги предназначены для финансирования льготников из Крыма до мест лечения и обратно.

«19 апреля Фонд планирует заключение контрактов по перелетам в Москву, Санкт-Петербург и Ростов. По остальным направлениям контракты готовятся. Всего для крымчан будет организовано 306 перелетов за бюджетные средства», – сообщил у себя в Facebook депутат Государственной Думы от Крыма Андрей Козенко.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 31.03.17

У главного архитектора Ялты отобрали ручку и печать – до конца расследования. / Убийство Вороненкова: никакой политики, банальный криминал. Не поделил «бизнес» с «черными банкирами». / Медведев узаконил новые льготные авиамаршруты в Крым. Теперь их официально 61. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»