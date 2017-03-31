Проблемой хаотичной застройки Ялты займётся Госдума

Публикации за 31.03.17

Проблема хаотичной застройки ЮБК, которая грозит экологической катастрофой, вышла на федеральный уровень.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», в ближайшее время в Госдуму РФ внесут законопроект о застройке крымского побережья, официально аннулирующий украинские разрешения на строительство.

«Используя в свое время неправомерно выданные при Украине документы на землю, застройщики уничтожают ценные породы деревьев, растущие на побережье, и строят гостиницы и отели буквально у самой кромки воды… А власти Севастополя и Крыма не могут им препятствовать, так как застройщики предъявляют документы, выданные еще при Украине. Эту ситуацию нужно остановить, а незаконно выданные документы – аннулировать», – говорят авторы документа.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов назвал Ялту «номером один по беспределу в части хаотичной застройки» и запретил выдавать разрешения на градостроительную деятельность.

«Говорю открытым текстом – жилья в прибрежных зонах не будет нигде. Тема закрыта. Рекреация – пожалуйста. Гостиницы, объекты, которые платят налоги, – пожалуйста. Никакого жилого фонда», – заявил Сергей Аксенов, добавив, что градостроительная деятельность в городе Ялте будет регулироваться республиканским градостроительным советом и лично архитектором Республики Крым Анной Царёвой.

Также, по словам главы Крыма, будет создана рабочая группа с участием республиканской прокуратуры, которая начнёт работу уже грядущего с понедельника и все новостройки города Ялты пропустит через «мелкое сито» и решит судьбу главного архитектора Ялты Владимира Приступы.

Появляющиеся, как грибы после дождя, новые особняки и отели на побережье ЮБК вызывают не только недовольство местных жителей, но и вполне обоснованные опасения российских учёных и экологов.

В конце прошлой недели эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России выступили с призывом спасти от застройки Южный берег Крыма. По мнению учёных, при таких темпах строительства уникальные эколого-ландшафтные условия ЮБК будут потеряны навсегда вместе со славой лучшего крымского курорта.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 31.03.17

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