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Крым

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Публикации за 31.03.17

Проблемой хаотичной застройки Ялты займётся Госдума

Проблемой хаотичной застройки Ялты займётся Госдума

Проблема хаотичной застройки ЮБК, которая грозит экологической катастрофой, вышла на федеральный уровень.

Как передаёт корреспондент агентства РИА «Новый День», в ближайшее время в Госдуму РФ внесут законопроект о застройке крымского побережья, официально аннулирующий украинские разрешения на строительство.

«Используя в свое время неправомерно выданные при Украине документы на землю, застройщики уничтожают ценные породы деревьев, растущие на побережье, и строят гостиницы и отели буквально у самой кромки воды… А власти Севастополя и Крыма не могут им препятствовать, так как застройщики предъявляют документы, выданные еще при Украине. Эту ситуацию нужно остановить, а незаконно выданные документы – аннулировать», – говорят авторы документа.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов назвал Ялту «номером один по беспределу в части хаотичной застройки» и запретил выдавать разрешения на градостроительную деятельность.

«Говорю открытым текстом – жилья в прибрежных зонах не будет нигде. Тема закрыта. Рекреация – пожалуйста. Гостиницы, объекты, которые платят налоги, – пожалуйста. Никакого жилого фонда», – заявил Сергей Аксенов, добавив, что градостроительная деятельность в городе Ялте будет регулироваться республиканским градостроительным советом и лично архитектором Республики Крым Анной Царёвой.

Также, по словам главы Крыма, будет создана рабочая группа с участием республиканской прокуратуры, которая начнёт работу уже грядущего с понедельника и все новостройки города Ялты пропустит через «мелкое сито» и решит судьбу главного архитектора Ялты Владимира Приступы.

Появляющиеся, как грибы после дождя, новые особняки и отели на побережье ЮБК вызывают не только недовольство местных жителей, но и вполне обоснованные опасения российских учёных и экологов.

В конце прошлой недели эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России выступили с призывом спасти от застройки Южный берег Крыма. По мнению учёных, при таких темпах строительства уникальные эколого-ландшафтные условия ЮБК будут потеряны навсегда вместе со славой лучшего крымского курорта.

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 31.03.17

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