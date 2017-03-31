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Крым

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Публикации за 31.03.17

В Германии издали учебник немецкого языка с российским Крымом (ФОТО)

В Германии издали учебник немецкого языка с российским Крымом (ФОТО)

В Германии вышел в свет учебник немецкого языка, в котором Крым включен в состав России. Пособие издано организацией TELC (The European Language Certificates), действующей при поддержке немецкого правительства.

Новый День: В Германии издали учебник немецкого языка с российским Крымом (ФОТО)

Как передает корреспондент РИА , в учебнике, предназначенном в первую очередь для прибывших в Германию мигрантов, приведена политическая карта Европы, на которой Крым окрашен в цвет России. В МИД Украины уже заявили, что «разберутся» с этим вопросом и потребуют от TELC «исправить ошибку».

В Германии организация TELC работает в сотрудничестве с Гете-институтом. Организация разрабатывает тесты по немецкому языку для мигрантов. Успешное прохождение теста позволяет «понаехавшим» претендовать на получение вида на жительство в Германии. Аналогичные тесты TELC разрабатывает и для Австрии.

Симферополь, Зоя Березина

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