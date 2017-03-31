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Публикации за 31.03.17

УЕФА «разведет по углам» Россию и Украину в Лиге наций / На всякий случай

УЕФА «разведет по углам» Россию и Украину в Лиге наций На всякий случай

При жеребьевке в Лиге наций УЕФА сборные России и Украины будут помещены в разные группы. Таким образом, две страны не будут играть друг против друга.

Как передает корреспондент РИА , на сайте Европейского футбольного союза говорится, что Россия и Украина могут попасть «в одну лигу, но не в одну группу». Сборные двух стран предварительно попали во второй дивизион Лиги наций УЕФА для национальных команд. Окончательно состав дивизионов будет объявлен в ноябре этого года – после европейской квалификации. Если Россия и Украина сохранят свои позиции в рейтинге, то они окажутся в дивизионе В. В этом случае УЕФА и «разведет» команды при жеребьевке. Подобную схему применяют к Армении и Азербайджану.

Лига наций УЕФА призвана заменить товарищеские матчи. Турниры начнутся в сентябре 2018 года. Играть будут 55 европейских сборных, разделенных на четыре дивизиона согласно позициям в рейтинге УЕФА. В дивизионе А и B сыграют по 12 команд, в дивизионе С – 15, в дивизионе D – 17.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 31.03.17

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