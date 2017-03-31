В Киеве с успехом выступили российские артисты, объехавшие с гастролями весь Крым

Публикации за 31.03.17

Громкие заявления украинских чиновников, депутатов и силовиков о законе, едином для всех, на поверку оказались банальным враньем. Участнице «Евровидения» Юлии Самойловой закрыли въезд на Украину из-за ее единственного выступления в Крыму, а вчера в Киеве, в национальном дворце «Украина», при полном аншлаге прошел концерт российского юмористического шоу «Камеди-вумен», участницы которого ранее проехались по всему Крыму с гастрольным туром.

О концерте «Камеди-вумен» в Киеве рассказал блогер Анатолий Шарий, попутно высмеяв все цитаты «украинских клоунов» о «равенстве всех перед законом».

Как уже сообщал «Новый День», о том, что «закон один для всех» заявляли в эфире украинских телеканалов и депутаты Верховной Рады, и руководители силовых ведомств Украины, и представители кабмина.

Шарий указывает, что «Камеди-вумен» в Крыму выступали и в Симферополе, и в Севастополе, и в Евпатории, и в Ялте. Везде концерты проходили при переполненных залах, и никакого секрета из гастролей девушек на полуострове никто не делал. Видеозаписи и фото концертов размещены в соцсетях, там же можно найти и отзывы зрителей.

«Ничего не смущает украинских клоунов? – интересуется Шарий – Они («Камеди-вумен» – прим. НД.) в Крым со стороны украинского блокпоста заехали?» И сам отвечает: «Вряд ли!»

Шарий указал еще на один факт, подчеркивающий истинное отношение украинских «защитников законности» к этой самой законности: вчера на концерте «Камеди-вумен» в Киеве были замечены активист запрещенного в России «Правого сектора» и депутаты Верховной Рады.

Комментариев на заявление Шария со стороны официального Киева пока не последовало.

Напомним, певица Юлия Самойлова, с детства передвигающаяся в инвалидном кресле, должна была представлять Россию на конкурсе «Евровидение» в Киеве с песней Flame Is Burning. Однако Служба безопасности Украины запретила ей въезд в страну на три года из-за выступления девушки на концерте в Крыму. В МИД России назвали решение Киева политическим. Киев предложил России заменить участницу на «подходящую», но получил отказ. В России также заявили, что Юлия будет участвовать в «Евровидении-2018» независимо от того, в какой стране пройдет конкурс.

Несколько дней назад глава организационного комитета «Евровидения» Франк-Дитер Фрайлинг сообщил в интервью Der Tagesspiegel, что Европейский вещательный союз (EBU) намерен проследить за тем, чтобы Россия смогла участвовать в конкурсе на Украине. А сегодня руководство EBU заявило, что ряд европейских вещательных компаний собирается бойкотировать конкурс, если требования Союза не будут выполнены.

Киев, Зоя Березина

Киев. Другие новости 31.03.17

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