В Крыму прогревается море: самое теплое – в Севастополе

Публикации за 31.03.17

Температура морской воды в Крыму заметно поднялась.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», синоптики зафиксировали прогрев моря до 10 градусов тепла.

Правда, по данным крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, по состоянию на 31 марта до такой отметки температура поднялась пока только в Севастополе. В Ялте и Евпатории вода прогрелась до 9 градусов тепла.

В Феодосии, Алуште и в районе Карадага температура воды поднялась лишь до +8 градусов. Примечательно, что Азовское море, считающееся самым мелким в мире, пока еще холоднее более глубокого Черного моря – в нем температура воды составляет всего +7. Аналогичные показатели зафиксированы в Керченском и Черноморском проливах.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 31.03.17

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