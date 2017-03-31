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Крым

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Публикации за 31.03.17

В Крыму прогревается море: самое теплое – в Севастополе

В Крыму прогревается море: самое теплое – в Севастополе

Температура морской воды в Крыму заметно поднялась.

Как передает корреспондент РИА , синоптики зафиксировали прогрев моря до 10 градусов тепла.

Правда, по данным крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, по состоянию на 31 марта до такой отметки температура поднялась пока только в Севастополе. В Ялте и Евпатории вода прогрелась до 9 градусов тепла.

В Феодосии, Алуште и в районе Карадага температура воды поднялась лишь до +8 градусов. Примечательно, что Азовское море, считающееся самым мелким в мире, пока еще холоднее более глубокого Черного моря – в нем температура воды составляет всего +7. Аналогичные показатели зафиксированы в Керченском и Черноморском проливах.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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