Вечно живой: в Судак вернулся Ленин (ФОТО)

Публикации за 31.03.17

В городском парке Судака восстановили памятник вождю мирового пролетариата, повреждённый местными вандалами в прошлом году.

Как передаёт корреспондент агентства «Новый День», монумент отреставрировал местный скульптор Денис Шумаков. Судакские власти заявляли, что памятник займёт прежнее место в апреле текущего года. Однако мастер справился с работой раньше срока.

Тем не менее, официальное открытие мемориала состоится в день рождения Ленина – 22 апреля.

Пока же скульптор в течение нескольких дней будет реставрировать постамент, который тоже пострадал от рук хулиганов, отмечает сайт Sudak.me.

Как уже сообщал «Новый День», памятник, расположенный в самом центре Судака, был повреждён в октябре 2016 года. Вандалам удалось скинуть его с постамента, несмотря на вес и размеры статуи. Спустя месяц полиция задержала трёх местных жителей, которые признались в содеянном и утверждали, что разрушили мемориал из хулиганских побуждений. Местные власти пообещали, что один из символов истории города обязательно восстановят.

Судак, Оксана Мурзина

Судак. Другие новости 31.03.17

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