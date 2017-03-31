В МФЦ Крыма начинается сквозная выдача талонов

Публикации за 31.03.17

В ГБУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» прокомментировали ситуацию, сложившуюся в Симферопольском районе.

Как уже сообщал «Новый День», чтобы обрести талон на получение услуг Госкомрегистра, жители Добровской долины вынуждены стоять в длинных очередях в местный МФЦ. «Центр работает по графику – в соответствии с действующим законодательством. В дополнение к двум центрам в Добром и Перово в Симферопольском районе действуют 20 территориально обособленных структурных подразделений в различных населенных пунктах, в 16 из них предоставляются услуги госкомрегистра, в остальных запланировано подключение этих услуг, – сообщила директор ГБУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ольга Макарова. – Для снятия ажиотажа у крымчан, связанным с получением самых востребованных на сегодняшний день услуг в центрах и офисах «Мои Документы» – услуг Госкомрегистра, и, как следствие, с формированием очередей министерство внутренней политики РК совместно с ГБУ РК «МФЦ» разработали и реализовали комплекс мероприятий:

1) в 2016 году центры «Мои Документы» для удобства граждан с 15 октября по 30 декабря принимали заявителей по услугам Госкомрегистра в выходные дни. Анализ показал, что в выходные центры были недогружены, в связи с чем сокращалось время работы центра в либо количество окон приема услуг – в зависимости от результатов мониторинга каждого центра отдельно.

2) С 1 марта 2017 года в многофункциональных центрах «Мои Документы» РК введена сквозная выдача талонов для льготных категорий граждан с целью упрощения получения услуг Госкомрегистра самым незащищенным слоям населения. Предусматривалось, что заявитель сможет выбрать удобные время и день вплоть до 31 декабря 2018 года, взять талон и получить услугу, не стоя очередях. Однако к концу марта мы отмечаем, что максимально отдаленная дата талона – май 2017 года, в связи с чем выражаем недоумение низкой активностью граждан в данном направлении, ведь получить услуги в выбранное время и не стоять в очередях гораздо комфортнее, чем рано вставать и пытаться записаться в сомнительные списки без каких-либо гарантий на то, что получишь необходимую услугу.

3) Также в марте введена система по ранней выдаче талонов, чтобы заявители, пришедшие раньше начала работы центров «Мои Документы», получали талоны с фиксированным временем приема и не стояли у закрытых дверей, создавая так называемую «очередь на очередь». Однако граждане продолжают вести свои списки, не имеющие отношения к работе ГБУ РК «МФЦ», в которых регулярно отмечаются на добровольной основе. Поскольку ранняя выдача талонов оказалась невостребованной, ее отменили.

4) С 27 марта 2017 года центр «Мои Документы», расположенный по адресу: Симферополь, пр. Кирова – 41, по услугам Госкомрегистра в рамках пилотного проекта начал круглосуточную работу. Однако в ночное время не было заявителей, желающих получить услуги (как такое возможно при заявленных «ночевках под центрами»?). В связи с нерентабельностью круглосуточной работы, центр перешел на обычный режим: с 8:00 до 20:00 7 дней в неделю.

5) С 1 апреля 2017 года на официальном сайте ГБУ РК «МФЦ» md-crimea.ru заработает предварительная запись до 31 декабря 2018 года включительно.

Кроме того, продолжает работать сквозная выдача талонов до 2019 года для льготных категорий граждан, а также запускается сквозная выдача талонов для всех категорий заявителей, желающих оформить ранее возникшее право (с украинского образца на российский) до 31 декабря 2018 года. Для удобства получения услуг льготным категориям граждан, кроме оказания услуг непосредственно в центрах, организован бесплатный выезд работника многофункционального центра (запись через колл-центр)».

Комментируя проблему очередей Ольга Макарова подчеркнула: «Зачем они толпятся? Если можно получить талоны на будущее и приходить к запланированному времени? Понятно, что это будет невыгодно недобросовестным гражданам, организовавшим бизнес по продаже мест в очереди, поэтому они и создают видимый ажиотаж. Однако ГБУ РК «МФЦ» неоднократно уведомляло о том, что жители Республики Крым освобождаются от уплаты госпошлины за перерегистрацию прав на недвижимость до 1 января 2019 года.

Таким образом, до 2019 года у крымчан нет необходимости переоформлять права на недвижимость, если они не собираются проводить с ней каких-либо операций. Почему не взять талоны, ДАЖЕ на август, сентябрь или, допустим, на 2018 год? И прийти все получить комфортно, гарантированно и надежно?

Мы понимаем, что есть люди, которым действительно необходимо оформить документы здесь и сейчас (в случае купли-продажи, к примеру), но их не большинство, а за счет этих списков и отмечаний, собственно, возникает недовольство граждан.

При этом мы не можем запретить людям вести списки, т.к. они не имеют отношения к ГБУ РК «МФЦ».

Симферополь, Варвара Бурлакова

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