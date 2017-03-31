Публикации за 31.03.17

В Крыму не хотят торопиться с компьютеризацией выборов: глава республиканского избиркома подозревает, что в территориальных комиссиях не поняли задачу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на предстоящих в 2018 году в РФ президентских выборах протоколы участковых избирательных комиссий повсеместно должны изготавливаться по-новому, с машиночитаемым кодом.

По замыслу ЦИК, эта технология позволит сократить время ввода данных, полученных от участковых комиссий, автоматизировать проверку контрольных данных, минимизировать ошибки ввода. Что должно повысить доверие граждан к избирательному процессу.

О том, как к этому готовится Крым, рассказал глава крымского избиркома Михаил Малышев. Территориальные комиссии уже отчитались о готовности перейти на новые формы протоколов. Но Малышев опасается, что на местах поторопились, не до конца поняв ситуацию.

В каждой участковой избирательной комиссии должен стоять компьютер с принтером. Причем, подчеркнул Малышев, его нельзя на пару дней принести из дома: «У нас есть глубокие сомнения, что главы администраций понимают: там есть определенные требования, например, использование в течение 20 дней». Поэтому он просит повторить отчет, дав реальную картину.

Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов предлагает оставить для Крыма прежнюю систему, «тот старый порядок, который существовал». Свою консервативную позицию по поводу компьютеризации избирательного процесса он объясняет так: «Учитывая особенность нашего региона: то, что мы находимся под санкциями, не можем быть полноценно лицензированы, всегда позволит придраться к итогам выборов из-за этого».

Глава избиркома отметил, что осенью текущего года состоятся довыборы в Госсовет Крыма – взамен умершего и осужденного депутата. Дело еще одного уже передано в суд, то есть в течение полугода может появиться еще один свободный мандат. Поэтому в единый день голосования можно будет попробовать новую технологию – в тестовом режиме.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 31.03.17

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