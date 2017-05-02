И нашим, и вашим: Booking нашел, как удовлетворить украинские претензии на Крым

Публикации за 02.05.17

Сервис бронирования отелей Booking.com изменил на своем сайте информацию о территориальной принадлежности Крыма, приписав его Украине. Об этом заявили в так называемой прокуратуре Автономной Республики Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об «исправлении информации» со ссылкой на прокуратуру сообщили украинские СМИ и опубликовали прикрепленные к заявлению ведомства скриншоты:

«Сейчас на сайте Booking.com при обозначении места расположения определенного объекта недвижимости в Крыму после информации о конкретном населенном пункте указывается, что он находится на территории Украины», – комментирую в ведомстве. Однако если повторить подобный запрос на русском языке, указание об украинской принадлежности Крыма всплывает только в том случае, если в поисковой строке написать «Украина».

Но после нажатия кнопки «Найти», это указание исчезает.

При поиске же конкретно мест размещения в их географических данных отмечается только город, в котором расположен тот или иной отель и указывается «Крым».

При этом, Booking по-прежнему позволяет жителям России бронировать номера а Крыму только при условии деловой поездки.

Кстати, на официальном сайте так называемой прокуратуры АРК информации о Booking в данный момент нет.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 02.05.17

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