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Крым

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Публикации за 02.05.17

Крымчанин может угодить на 10 лет в тюрьму из-за 54 рублей

Крымчанин может угодить на 10 лет в тюрьму из-за 54 рублей

Тюремное заключение на срок до десяти лет светит жителю одного из сел Ленинского района из-за 54 рублей. Именно столько стоит бутылка пива, которую он попытался вынести из магазина, не заплатив.

Как передает корреспондент РИА , чтобы не покупать товар, мужчина прибегнул к угрозам и даже использовал разбитую бутылку, пытаясь припугнуть импровизированным оружием продавца.

Но его действия возмутили не только сотрудника магазина, но и односельчан, которые стали свидетелями происходящего. Мужчины выручили продавца из сложившейся ситуации, обезоружив горе-разбойника и вызвав полицию.

Правоохранители возбудили дело по статье «разбой» («с применением предметов, используемых в качестве оружия»), и организовали проверку на возможную причастность злоумышленника к другим подобным преступлениям на территории района.

По информации МВД, решивший бесплатно выпить пиво крымчанин раньше уже находился в местах лишения свободы, и освободился только в марте этого года.

Ленинский район, Леонид Маковецкий

Ленинский район. Другие новости 02.05.17

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