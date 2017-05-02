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Крым

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Публикации за 02.05.17

Украинцы вывозят из Крыма доллары в носках

Украинцы вывозят из Крыма доллары в носках

В Крыму задержали украинца, который пытался провезти через границу спрятанные в носках 20 тыс долларов.

Как передает корреспондент РИА , житель Киева был сильно взволнован и привлек к себе внимание пограничников в пункте пропуска «Армянск». При досмотре его автомобиля было обнаружено 20 тыс долларов, аккуратно завернутые в полиэтиленовый пакет и спрятанные в мужские носки.

По словам киевлянина, он продал на полуострове недвижимость и решил вывезти наличные на Украину, минуя таможенное оформление. Деньги и автомобиль нарушителя переданы правоохранителям для принятия правового решения, сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ Крыма.

Армянск, Анастасия Зук

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