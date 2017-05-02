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Крым

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Публикации за 02.05.17

В Крыму появится итальянская деревня

В Крыму появится итальянская деревня

В Крыму построят итальянскую деревню.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бизнес-проект был представлен на III Ялтинском международном экономическом форуме и получил одобрение. Итальянские строители, которые будут воплощать проект в жизнь прибудут на полуостров на следующей неделе.

Деревня разместится на западном берегу Крыма. Проект состоится из 17 этапов, названных в честь итальянских городов и регионов – флорентийский, миланский и так далее.

Завершить строительство планируется в 2020 году, сообщают «Известия.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 02.05.17

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