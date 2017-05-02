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Крым

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Публикации за 02.05.17

Сотрудников «скорой» Крыма за нарушения в работе наказали на полмиллиона рублей

Сотрудников «скорой» Крыма за нарушения в работе наказали на полмиллиона рублей

Работников скорой помощи в Крыму за выявленные нарушения в работе наказывают рублем.

Как передает корреспондент РИА , общая сумма такого наказания в прошлом году составила полмиллиона рублей.

«Если говорить в рамках оказания медицинской помощи, то объем санкций, которые провели страховые медицинские компании и их территориальные фонды, очень низок. Из общего объема финансирования порядка 1 млрд рублей, Центр медицины катастроф получает объем санкций чуть более полумиллиона», – заявил директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Астанкин.

При этом глава службы считает, что большинство жалоб крымчан на работу «скорой» необоснованны. По его словам, в прошлом году медики скорой помощи выезжали на вызовы более 620 тысяч раз, а количество жалоб составило более 400, из которых 0,004% – «обоснованные обращения, по результатам проведенных вневедомственных экспертиз, за нарушение объема оказания медпомощи, за нарушение объемов стандарта и нарушение времени доезда».

Также Астанкин сообщил о том, что в республике сократилось количество ложных вызовов, и статистика здесь не превышает общероссийских показателей. По его словам, на 200-300 вызовов приходится по 2-3 ложных.

Как уже сообщал , медики «скорой» намерены возложить выезды с оказанием медпомощи крымчанам, имеющим психиатрические расстройства, на другие службы. Предлагается формировать спецбригады на базе психиатрических больниц – эта инициатива обсуждается с министерством здравоохранения Крыма.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 02.05.17

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