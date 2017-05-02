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Крым

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Публикации за 02.05.17

В Симферополе девушка на Audi протаранила рейсовый автобус: есть пострадавшие
Фото Николая Звягина

В Симферополе девушка на Audi протаранила рейсовый автобус: есть пострадавшие

В Симферополе автоледи на иномарке не справилась с управлением и въехала в пассажирский автобус.

Новый День: В Симферополе девушка на Audi протаранила рейсовый автобус: есть пострадавшие

Как передает корреспондент РИА , ДТП произошло сегодня утром на улице Киевская. «Водитель иномарки не справилась с управлением. В результате столкновения автомобиля Audi и рейсового автобуса 5 человек получили травмы легкой тяжести, им была оказана помощь на месте. Среди пострадавших 3 детей», – сообщили РИА в пресс-службе ГИБДД Крыма.

Фото Николая Звягина
Фото Николая Звягина

В социальных сетях очевидцы пришли к мнению, что девушке-водителю очевидно «мешали» высокие шпильки: «На таких каблуках, наверное, неудобно ездить», – написал крымчанин. При этом нашлись и те, кто поддержал автоледи: «Вы знаете, ничего сложного)) Главное, чтобы шпилька не застревала в резиновом коврике».

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 02.05.17

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