Яма на полмиллиона: житель Севастополя получит компенсацию за ДТП на дороге

Публикации за 02.05.17

Севастопольское управление городского хозяйства заплатит почти 500 тыс рублей за ДТП из-за ямы на дороге.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на улице Индустриальная водитель Хонды влетел в огромную яму габаритами 160х70х9 см. В результате у иномарки разорвалась шина, и автомобиль выехал за пределы проезжей части, врезался в бордюр и дерево.

Автомобилист подал в суд на власти. Но суд исключил из ответчиков правительство и департамент горхозяйства, оставив только профильное управление.

Эксперт оценил материальный ущерб в 400 тыс рублей. Но ответчик в суде пытался доказать, что водитель сам виноват в аварии и инициировал две проверки, в ходе которых специалисты подтвердили и стоимость ремонта автомобиля, и невиновность водителя: размеры выбоины значительно превысили допустимые 15х60х5 см.

Теперь городское управление по эксплуатации объектов городского хозяйства обязано заплатить пострадавшему 487 тыс рублей, а также оплатить инициированные экспертизы стоимостью 33 тыс рублей, сообщили в пресс-службе Севастопольского городского суда.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 02.05.17

Генеральный план Севастополя назвали оскорбительным и неприемлемым. / В Симферополе девушка на Audi протаранила рейсовый автобус: есть пострадавшие. / Сотрудников «скорой» Крыма за нарушения в работе наказали на полмиллиона рублей. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»