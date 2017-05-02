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Публикации за 02.05.17

Яма на полмиллиона: житель Севастополя получит компенсацию за ДТП на дороге

Яма на полмиллиона: житель Севастополя получит компенсацию за ДТП на дороге

Севастопольское управление городского хозяйства заплатит почти 500 тыс рублей за ДТП из-за ямы на дороге.

Как передает корреспондент РИА , на улице Индустриальная водитель Хонды влетел в огромную яму габаритами 160х70х9 см. В результате у иномарки разорвалась шина, и автомобиль выехал за пределы проезжей части, врезался в бордюр и дерево.

Автомобилист подал в суд на власти. Но суд исключил из ответчиков правительство и департамент горхозяйства, оставив только профильное управление.

Эксперт оценил материальный ущерб в 400 тыс рублей. Но ответчик в суде пытался доказать, что водитель сам виноват в аварии и инициировал две проверки, в ходе которых специалисты подтвердили и стоимость ремонта автомобиля, и невиновность водителя: размеры выбоины значительно превысили допустимые 15х60х5 см.

Теперь городское управление по эксплуатации объектов городского хозяйства обязано заплатить пострадавшему 487 тыс рублей, а также оплатить инициированные экспертизы стоимостью 33 тыс рублей, сообщили в пресс-службе Севастопольского городского суда.

Севастополь, Анастасия Зук

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