На Крым надвигаются грозы

Публикации за 02.05.17

В Крыму на неделе похолодает и пройдут дожди.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», солнечная и теплая погода продержится до конца рабочей недели, но уже в выходные дни опять похолодает. «До пятницы в Крыму по-летнему тепло – +23 …+ 27 градусов, в субботу и воскресенье характер погоды изменится: температура воздуха понизится на 3-4 градуса, днем пройдут локальные дожди и прогремят грозы. В понедельник, 8 мая, также пройдет холодный фронтальный раздел, который принесет дожди, грозы и очередное похолодание», – сообщила РИА «Новый День» начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая.

По предварительному прогнозу синоптиков 9 мая в Крыму будет не жарко – до +15 градусов тепла, преимущественно без осадков, будет дуть прохладный северо-западный ветер.

Симферополь, Анастасия Зук

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