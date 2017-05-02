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Крым

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Публикации за 02.05.17

На Крым надвигаются грозы

На Крым надвигаются грозы

В Крыму на неделе похолодает и пройдут дожди.

Как передает корреспондент РИА , солнечная и теплая погода продержится до конца рабочей недели, но уже в выходные дни опять похолодает. «До пятницы в Крыму по-летнему тепло – +23 …+ 27 градусов, в субботу и воскресенье характер погоды изменится: температура воздуха понизится на 3-4 градуса, днем пройдут локальные дожди и прогремят грозы. В понедельник, 8 мая, также пройдет холодный фронтальный раздел, который принесет дожди, грозы и очередное похолодание», – сообщила РИА начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая.

По предварительному прогнозу синоптиков 9 мая в Крыму будет не жарко – до +15 градусов тепла, преимущественно без осадков, будет дуть прохладный северо-западный ветер.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 02.05.17

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