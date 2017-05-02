Крымчане обнаружили 70 незаконных свалок

Публикации за 02.05.17

Жители Крыма нанесли на интерактивную карту 70 стихийных свалок и «серых» полигонов.

Как сообщили РИА «Новый День» в ОНФ, решить проблему пока удалось по пяти объектам – одному в Симферополе, по двум в Сакском и Симферопольском районах.

Еще по 32 свалкам направлены обращение в региональный и муниципальные органы власти и надзорные ведомства, по остальным объектам информация проверяется.

Напомним, проект «Генеральная уборка» направлен на повышение эффективности общественного контроля за санитарным состоянием региона.

В рамках проекта работает открытый сетевой ресурс «Интерактивная карта свалок», на котором крымчане могут самостоятельно отметить место нелегального складирования мусора или незаконную свалку. На основе поступивших на карту сигналов коммунальные службы и волонтеры при содействии ОНФ принимают меры по борьбе с выявленными незаконными свалками и «серыми» полигонами.

«Лидерами» по количеству нанесенных объектов являются Симферопольский район – 14 свалок, Сакский район – 9 свалок, Симферополь – 7 свалок, Бахчисарайский район – 7 свалок. В целом в работе проекта участие принимают жители почти со всех городов и районов полуострова.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 02.05.17

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