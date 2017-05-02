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Крым

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Публикации за 02.05.17

В центре Симферополя перекроют движение транспорта

В центре Симферополя перекроют движение транспорта

В Симферополе перекроют движение автотранспорта из-за проведения репетиции парада Победы.

Как передает корреспондент РИА , движение будет ограничено в вечернее и ночное время. В частности проезд для транспорта будет закрыт по проспекту Кирова от площади Амет-Хан Султана до площади Куйбышева в ночь с 5 на 6 мая и с 7 на 8 мая: с 20:00 до 02:00, сообщили в пресс-службе администрации города.

На время проведения репетиции, будет изменена схема движения общественного транспорта по улицам Киевская, Шмидта, Пролетарская, Кавказская, Караимская, Чехова, а также в направлении с железнодорожного вокзала по улицам Павленко, Калинина и Маяковского.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 02.05.17

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