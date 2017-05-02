Глава Севастопольского филиала «Росморпорта» обвиняется в превышении должностных полномочий

Публикации за 02.05.17

Возбуждено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности директора Севастопольского филиала ФГУП «Росморпорт». Он подозревается в превышении должностных полномочий.

Как сообщили РИА «Новый День» в Следственном комитете РФ, установлено, что между ФГУП «Росморпорт» и индивидуальным предпринимателем был заключен договор поставки 213 спасательных гидротермокостюмов российского производства для парусного учебного судна «Херсонес» на общую сумму 4 млн 480 тыс рублей.

«В октябре 2016 года подозреваемый, не имея законных оснований для изменения объекта закупки, подписал дополнительное соглашение об изменении предмета поставки согласно указанного договора на спасательные гидротермокостюмы китайского производства на общую сумму почти 4,5 миллиона рублей, в то время как фактическая рыночная стоимость таких гидротермокостюмов составила чуть более 3 миллионов рублей», – рассказали в ведомстве.

После подписания указанного дополнительного соглашения и.о. директора дал указание бухгалтерии Севастопольского филиала ФГУП «Росморпорт» перечислить на расчетный счет предпринимателя указанную сумму. Таким образом, ведомству был причинен существенный ущерб.

В настоящее время проводятся все следственные действия, направленные на установление обстоятельство совершенного преступления.

Севастополь, Илья Пелехов

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