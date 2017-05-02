Евпаторийские пляжи распределялись тайком. Антимонопольной службе пришлось вмешаться в процедуру

Публикации за 02.05.17

В Крыму объявили о начале курортного сезона. Однако только четверть всех пляжей можно считать открытыми – они получили соответствующие документы Роспотребнадозра.

И хотя к 285 хозяйствующим субъектам, которые уже имеют право использовать пляжные территории, в текущем году добавились еще 160 пользователей, местные власти провели еще не все конкурсы на право заключения договора о благоустройстве пляжа общего пользования.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», определение арендаторов затягивается, в частности, из-за того, что комиссии по вопросам организации пляжного отдыха работают абсолютно непрозрачно, и это вызывает недовольство потенциальных арендаторов.

Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и городу Севастополю (ФАС), проверяя жалобу одного из участников конкурса, выявило серьезные нарушения, допущенные администрацией Евпатории.

На лот «Муниципальный пляж №9» было подано три заявки. Победителем стал индивидуальный предприниматель, получивший за конкурсную заявку наибольшее количество баллов. Однако, отмечают специалисты ФАС, из протокола проведения конкурса невозможно установить, каким образом оценивалась заявка участника, из совокупности каких баллов, полученных по каким критериям, складывается итоговая оценка.

По мнению Крымского УФАС, на организатора торгов возлагается обязанность полного раскрытия информации о порядке проведения торгов, в том числе о порядке оценки заявок. Отсутствие порядка оценки и сопоставления конкурсных заявок может привести к злоупотреблениям со стороны организаторов торгов, приводит к нарушению принципа информационной открытости торгов, поскольку лишает ее участников существенной информации о порядке проведения таких торгов, что, в свою очередь, оставляет разрешение данного вопроса исключительно на субъективное усмотрение организатора (комиссии).

Таким образом, в целях соблюдения принципов равноправия, справедливости, а также принципа информационной открытости торгов, ФАС выдала Администрации города Евпатории предписание. Материалы дела переданы уполномоченному должностному лицу Крымского УФАС России для решения вопроса о привлечении к административной ответственности виновных лиц.

Напомним, как правило, договоры пользования пляжными территориями заключаются на семь лет. Эти договоры не предполагают наличие арендной платы, но обязывают пользователя обеспечить свободный доступ на пляж, надлежащее санитарное состояние пляжа и благоустройство зон отдыха, создать условия для маломобильных групп населения.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 02.05.17

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