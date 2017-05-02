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Крым

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Публикации за 02.05.17

В Крыму установлен повышенный класс пожароопасности

В Крыму установлен повышенный класс пожароопасности

В ряде регионов Крыма установлен повышенный класс пожарной опасности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в связи с погодными условиями, на территории городского округа Симферополь наблюдается IV класс пожарной опасности, а в Евпатории, Белогорске, Алуште, Ялте, Феодосии, на Ангарском перевале и Ай-Петри – III класс пожарной опасности.

Существует риск возникновения ландшафтных и лесных пожаров, а также сохраняется вероятность возникновения пожаров на дачных участках, в сельских населенных пунктах.

«Пожароопасный период в Крыму неуклонно набирает свою силу. Устанавливается жаркая погода, а, значит, и класс пожарной опасности в регионах неминуемо будет повышаться. Чтобы не допустить того, что произошло в Сибирском Федеральном округе необходимо строго соблюдать требования пожарной безопасности: в первую очередь не разжигать костры, не жечь траву и мусор и не производить сельхозпалов» – подчеркнул министра чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов.

Он т добавил, что с целью выявления очагов природных пожаров на территории Республики Крым сотрудники МЧС организовали регулярное патрулирование горнолесных массивов, территорий примыкающих к лесам, лесопарковым зонам.

Высокая пожароопасность в Крыму сохранится до 5 мая.

В случае чрезвычайных ситуаций крымчан и туристов просят звонить на единый телефон спасения «101» или «010» (с мобильных телефонов).

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 02.05.17

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