В Крыму начался недельный танцевальный марафон (ФОТО) / За 8 дней пройдут сразу 4 фестиваля

Публикации за 02.05.17

В керченский посёлок Героевское приехали участники проекта «Танцевальная деревня».

Как рассказал РИА «Новый День» организатор проекта Сергей Пичуричкин: 250 танцоров от 6 до 25 лет со всех регионов России расположились в одноимённом пансионате, созданном специально для танцоров. Но проект «Танцевальная деревня» за 8 лет объехавший всю Россию, приехал сюда впервые.

«Были опасения, что море составит конкуренцию танцам. Ведь у нас очень насыщенная программа, да и сам проект рассчитан на детей, которые танцами увлечены всерьёз – это полное погружение в атмосферу. В течение недели с ребятами будут заниматься 20 педагогов по самым разным танцевальным стилям. Каждый день новый учитель танцев. Занятия начинаются в 8 утра и заканчиваются в 23:00, с перерывами на завтрак, обед, ужин, конечно. Каждый день в 15:00 проходят конкурсные выступления. Даже дискотеки – это продолжение обучения, начиная от средневековой хореографии и заканчивая хип-хопом, сальсой и тектоником», – рассказал Сергей Пичуричкин.

По словам организатора, пансионат «Танцевальная деревня» за 7 лет своего существования обрёл у танцоров заслуженную популярность именно благодаря тому, что в нём есть все условия для занятий. Даже открытая сцена на пляже стоит в 5 метрах от моря. А в этом году он – специально для участников проекта – впервые открылся в мае, а не в июне, как обычно.

Проект «Танцевальная деревня» – это сразу четыре конкурса, которые идут друг за другом в течение всего заезда: Всероссийский конкурс-фестиваль хореографического искусства «Ветви», Всероссийский конкурс «Небо танцует», Всероссийский детский конкурс-фестиваль Dance SPACE и Международный конкурс Dance SOLO. У каждого своё жюри. На этот раз в его составах будут известный специалист из Керчи, руководитель шоу-балета «Алиса» и хореограф-постановщик программ в Международном детском центре «Артек» Галина Шалманова (конкурс DANCE SPACE) , а также руководитель феодосийской танцевальной студии «В движении» Анастасия Савченко («конкурс «Небо танцует»), которая проведёт мастер-классы «Джазовый танец» и «Контемпорари».

«Ребята могут поучаствовать сразу во всех и попытаться увезти больше наград, а это дорога в другие проекты», – отметил Пичуричкин, добавив, что их «деревенские жители» блистают на очень крупных площадках. К примеру, Снежана Крюкова из Краснодара стала финалисткой проекта «Танцы на ТНТ».

За своими будущими наградами юные танцоры приехали в Керчь из Нижневартовска, Архангельской области, Екатеринбурга и Свердловской области, Оренбурга, Красноярска, Липецка, Новороссийска, Геленджика и Кропоткина.

Маленькие жители села Сура и поселка Плесецк Архангельской области добирались до Керчи 3 дня на поезде. Но их руководитель Светлана Лаптева говорит, что расстояние её подопечных не смущает. Они уже в третий раз участвуют в недельном марафоне и не устают учиться новому.

Керчь, Галия Шакирова

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