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Крым

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Публикации за 03.05.17

Сотрудница банка в Крыму присвоила 2,5 миллиона рублей

Сотрудница банка в Крыму присвоила 2,5 миллиона рублей

В Крыму работница украла более 2,5 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по Республике Крым, сотрудники полиции возбудили уголовное дело сразу по трем статьям в отношении 29-летней местной жительницы. Крымчанку обвиняют в мошенничестве, краже и присвоении чужих денег.

По данным следствия, с мая 2014-го по август 2016-го года женщина работала в одном из крымских банков. Используя служебное положение, она разработала мошенническую схему, по которой выпускала неперсонифицированные банковские карты, присваивала их себе, а затем обналичивала деньги в банкоматах.

Банк обнаружил финансовую дыру только через два года. Руководство учреждения обратилось в полицию. Недобросовестная сотрудница была уволена. Ей грозит до 6 лет лишения свободы. В настоящее время она находится под подпиской о невыезде.

Как отмечается в сообщении пресс-службы МВД Крыма, банк полностью возместил ущерб своим клиентам.

Симферополь, Оксана Мурзина

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