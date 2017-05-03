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Крым

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Публикации за 03.05.17

Бюджет Крыма крепчает за счет бензина и дизтоплива

Бюджет Крыма крепчает за счет бензина и дизтоплива

В бюджет Крыма поступило более 1 млрд рублей акцизов: большая часть – за бензин.

Как передает корреспондент РИА , за первое полугодие от уплаты акцизов республиканский бюджет пополнился более чем на 1 млрд рублей, что на 605 млн рублей больше чем в предыдущий период. Столь высокие показатели связаны с введением налога на нефтепродукты, который в республике стали платить только в этом году: за счет чего поступило 516 млн рублей.

При этом без учета единоразовых платежей бюджет республики в первом квартале пополнился на 9,6 млрд рублей. В министерстве финансов Крыма отмечают, что в этом году зафиксирован прирост на 21,5% – в прошлом году показатели от поступлений составили 7,9 млрд рублей.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 03.05.17

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