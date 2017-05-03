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Крым

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Публикации за 03.05.17

Под Алуштой спасли незадачливого пловца: мужчину нашли в километре от берега

Под Алуштой спасли незадачливого пловца: мужчину нашли в километре от берега

На второй день после официального открытия туристического сезона в Крыму сотрудники МЧС спасли в море молодого мужчину.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МЧС Крыма, сообщение о терпящем бедствии на воде поступило на пост водолазно-спасательной станции в Алуште в полдень 2 мая.

На место происшествия был направлен катер UMS-600 с двумя спасателями. Уже через 6 минут они обнаружили 26-летнего крымчанина, держащегося за буй в километре от берега, и доставили его на сушу. В медицинской помощи он не нуждался.

Каким образом местный житель оказался так далеко в море, не уточняется.

Как уже сообщал «Новый День», в 2016 году сотрудники крымского МЧС спасли на воде 85 человек, из которых 11 – дети.

Алушта, Оксана Мурзина

Алушта. Другие новости 03.05.17

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