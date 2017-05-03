Симферопольцев лишили шашлыков на 9 мая

Публикации за 03.05.17

В Симферополе 9 мая запретили выносную торговлю шашлыками.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый заместитель главы администрации Симферополя Александр Овдиенко провел на своей странице в соцсети народное голосование, итоги которого оставили жителей крымской столицы без традиционных шашлыков в День Победы.

«Небольшие, но объективные итоги опроса о необходимости выносной торговли шашлыками в местах массового отдыха людей (парках и скверах): «да, нужны» – 33, «нет, не нужны» – 51 (во внимание брались только однозначные ответы, без комментариев и условий). На мой взгляд, тенденция понятна, но разрыв небольшой», – написал в Фейсбуке Овдиенко.

Он уточнил, что 9 мая торговля шашлыками в парках осуществляться не будет, но городские власти рассмотрят вариант создания зоны барбекю, правда, когда – неизвестно.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 03.05.17

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