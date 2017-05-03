NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 03.05.17

На границе с Украиной российские пограничники открыли огонь по контрабандистам

На границе с Украиной российские пограничники открыли огонь по контрабандистам

В Ростовской области пограничники открыли огонь по автомобилям с украинской контрабандой.

Как передает корреспондент РИА , переброшенную через границу партию сигарет контрабандисты пытались вывезти на двух автомобилях «УАЗ – Патриот» и «ВАЗ-2109». На требования пограничников об остановке контрабандисты не реагировали.

Для того чтобы остановить преступников, стражам границы пришлось открыть огонь. В результате стрельбы никто не пострадал, нелегальные торговцы были задержаны, а товар стоимостью больше чем миллион рублей изъят.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 03.05.17

Симферопольцев лишили шашлыков на 9 мая. / Под Алуштой спасли незадачливого пловца: мужчину нашли в километре от берега. / Бюджет Крыма крепчает за счет бензина и дизтоплива.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter