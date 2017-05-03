На границе с Украиной российские пограничники открыли огонь по контрабандистам

Публикации за 03.05.17

В Ростовской области пограничники открыли огонь по автомобилям с украинской контрабандой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», переброшенную через границу партию сигарет контрабандисты пытались вывезти на двух автомобилях «УАЗ – Патриот» и «ВАЗ-2109». На требования пограничников об остановке контрабандисты не реагировали.

Для того чтобы остановить преступников, стражам границы пришлось открыть огонь. В результате стрельбы никто не пострадал, нелегальные торговцы были задержаны, а товар стоимостью больше чем миллион рублей изъят.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 03.05.17

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