«Жадный» крымчанин припрятал для себя полкилограмма марихуаны

Публикации за 03.05.17

В Советском районе Крыма правоохранители изъяли у местного жителя марихуану в крупном размере.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», наркотическое вещество было обнаружено во время проведения оперативных мероприятий в доме у 20-летнего местного жителя: он хранил высушенный канабис в алюминиевом бидоне, который припрятал в подвале. По словам крымчанина, почти 600 грамм наркотиков он спрятал для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание – лишение свободы на срок до 10 лет, сообщает пресс-служба МВД Крыма.

Советский район, Анастасия Зук

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