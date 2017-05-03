NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 03.05.17

«Жадный» крымчанин припрятал для себя полкилограмма марихуаны

«Жадный» крымчанин припрятал для себя полкилограмма марихуаны

В Советском районе Крыма правоохранители изъяли у местного жителя марихуану в крупном размере.

Как передает корреспондент РИА , наркотическое вещество было обнаружено во время проведения оперативных мероприятий в доме у 20-летнего местного жителя: он хранил высушенный канабис в алюминиевом бидоне, который припрятал в подвале. По словам крымчанина, почти 600 грамм наркотиков он спрятал для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание – лишение свободы на срок до 10 лет, сообщает пресс-служба МВД Крыма.

Советский район, Анастасия Зук

Советский район. Другие новости 03.05.17

Руководство ЕИРЦ Крыма обвинили в неразумных тратах: «Вместо автомобиля купили космический корабль». / На границе с Украиной российские пограничники открыли огонь по контрабандистам. / Симферопольцев лишили шашлыков на 9 мая.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter