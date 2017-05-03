NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 03.05.17

Крымская медицина сбрасывает балласт

Крымская медицина сбрасывает балласт

Из-под управления Минздрава Крыма выводят множество объектов, передавая их в казну республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в августе 2014 года был установлен порядок управления и распоряжения государственной собственностью Республики Крым. Закон, в частности, позволил национализировать здравницы, расположенные на территории полуострова. Часть из них передали под управление минздрава Крыма.

Однако последующий опыт их использования показал, что минздрав не может проглотить кусок, который случайно откусил. Здравницы, доставшиеся ведомству, находятся не в лучшем состоянии, загрузить их оказалось не так просто. Для того чтобы осуществлять санаторно-курортное лечение, нужна лицензия, она есть не у всех.

При этом Совмин Крыма много говорит о необходимости привлечения инвесторов, но мало что может им реально предложить.

Видимо, правительство сложило все эти обстоятельства и приняло решение передать в казну, изъяв из управления минздрава, множество объектов, которые могут иметь инвестиционную привлекательность. Распоряжение опубликовано на сайте Совмина.

В перечень попали: здания санатория «Южнобережный» и множество строений противотуберкулезного санатория им. Семашко – оба в Симеизе, спальный корпус и склад евпаторийского санатория «Орленок».

Из оперативного управления НИИ имени Сеченова в Ялте изымаются три корпуса, гаражи, котельная и прочие технические объекты. Напомним, институт был основательно разграблен в украинское время: 25 из 26 его корпусов были сданы в аренду с правом последующей приватизации. В 2013 году 7 корпусов были возвращены через суд…

Очевидно, это не окончательный список. Речь шла, о том, что всего таким образом (через передачу в казну) минэкономразвития Крыма получит возможность предлагать в качестве инвестпроектов более двух десятков объектов санаторно-курортной отрасли.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 03.05.17

«Жадный» крымчанин припрятал для себя полкилограмма марихуаны. / Руководство ЕИРЦ Крыма обвинили в неразумных тратах: «Вместо автомобиля купили космический корабль». / На границе с Украиной российские пограничники открыли огонь по контрабандистам.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter