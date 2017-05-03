Крымская медицина сбрасывает балласт

Публикации за 03.05.17

Из-под управления Минздрава Крыма выводят множество объектов, передавая их в казну республики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в августе 2014 года был установлен порядок управления и распоряжения государственной собственностью Республики Крым. Закон, в частности, позволил национализировать здравницы, расположенные на территории полуострова. Часть из них передали под управление минздрава Крыма.

Однако последующий опыт их использования показал, что минздрав не может проглотить кусок, который случайно откусил. Здравницы, доставшиеся ведомству, находятся не в лучшем состоянии, загрузить их оказалось не так просто. Для того чтобы осуществлять санаторно-курортное лечение, нужна лицензия, она есть не у всех.

При этом Совмин Крыма много говорит о необходимости привлечения инвесторов, но мало что может им реально предложить.

Видимо, правительство сложило все эти обстоятельства и приняло решение передать в казну, изъяв из управления минздрава, множество объектов, которые могут иметь инвестиционную привлекательность. Распоряжение опубликовано на сайте Совмина.

В перечень попали: здания санатория «Южнобережный» и множество строений противотуберкулезного санатория им. Семашко – оба в Симеизе, спальный корпус и склад евпаторийского санатория «Орленок».

Из оперативного управления НИИ имени Сеченова в Ялте изымаются три корпуса, гаражи, котельная и прочие технические объекты. Напомним, институт был основательно разграблен в украинское время: 25 из 26 его корпусов были сданы в аренду с правом последующей приватизации. В 2013 году 7 корпусов были возвращены через суд…

Очевидно, это не окончательный список. Речь шла, о том, что всего таким образом (через передачу в казну) минэкономразвития Крыма получит возможность предлагать в качестве инвестпроектов более двух десятков объектов санаторно-курортной отрасли.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 03.05.17

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